Експерт: Нервното шофиране води до по-голям разход на гориво

Пекселс

Зареждаш за 20 евро на бензиностанцията и след две три ходения до работа и обратно и висене в задръстванията отиваш пак до колонката. По-високите цени на горивата удрят сериозно по бюджета, но и не са само те. Тежкият крак – също. И то, доста повече, отколкото предполагаме. Освен че бързото каране може да ни донесе и някоя глоба, резервоарът се изпразва със скоростта на болид на Ферари.

Според данни на американското Министерство на енергетиката, цитирани от Yahoo Autos, шофирането със 120 километра в час намалява горивната ефективност с цели 25% в сравнение с движение с 88 км/ч. Същото мнение споделя и Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, предава Радио Варна.

И тук идва големият виновник — не двигателят, не качеството на бензина, а… въздухът.

Аеродинамиката влиза в играта и започва да дърпа портфейла ни назад.Съвременните автоматични скорости държат оборотите ниски — около 2000 оборота дори при 120 км/ч. Усещането е комфортно, но реално двигателят работи сериозно, за да пребори въздушното съпротивление.Специалистите съветват — ако искаме по-нисък разход, най-важното е плавното шофиране и разумната скорост. Тръгнали сме към работа все пак, а не да гоним подиум във Формула 1. Както и там обаче, гумите са важна част от цялостния пъзел. Включително и за разхода на гориво.

И още нещо интересно - свален прозорец на магистрала, багажник на покрива или дори ненужно натрупани вещи в колата също увеличават разхода.

Така че следващия път, когато натиснете газта си спомнете, че понякога най-бързият начин да спестиш пари е просто да караш по-бавно.

Редактор "Екип на Петел",

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