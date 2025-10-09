Експерт: Новият закон на ИТН предвижда затвор не само за журналистите, а и за коментиращите във Фейсбук
Любомир Аламанов предупреди за опасността от новия закон на ИТН, който мина в правната комисия с подкрепа на ГЕРБ, БСП и Възраждане.
Ето какво пише той:
Ако утре спра да пиша, да знаете, че са ме арестували.
"Има такъв народ" внася снощи проект за промени в Наказателния кодекс, с които разпространяването на информация от личния живот на някого се наказва със затвор от 1 до 6 години. А днес спешно е приет в Правната комисия на парламента.
Т.е. ще се наказва със затвор разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на едно физическо лице - без негово съгласие. Като информация за личния живот ИТН определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице".
Да повторим:
Хората, които спечелиха популярност на основата на:
- свобода на словото,
- политическа сатира,
- изнасяне на лични данни за много хора,
сега искат да наказват със затвор:
- свободата на словото,
- политическата сатира,
- изнасянето на лични данни за хората.
И даже не ги е срам от това двуличие.
Забележете, не се специфицира, че важи само за медии. А за "разпространяване". Това ще удари всички, които пишат, говорят, снимат, показват и се противопоставят по всякакъв начин на политическата върхушка.
Т.е. вече няма да може да питаме как Тошко е натрупал 6 милиона за миналата година от авторски права.
Няма да може да питаме и дали е вярно, че в свободното си време Бойко предлага националната инфраструктура на чужденци в замяна на снизхождение по Магнитски.
За Барселона пък и дума не може да става. Каква Барселона?
Всеки, който каже за богатството на политик, колкото и незаконно да е натрупано, може да влезе в затвора.
Тотален контрол върху свободата на словото.
Феодален мрак се спуска над страната.
Да си знаете, ако пак искате да гласувате за тези политически измамници.
Политизирайте се! Спасете бъдещето!
