Експерт: Новият закон на ИТН предвижда затвор не само за журналистите, а и за коментиращите във Фейсбук

Кадър Фб

Любомир Аламанов предупреди за опасността от новия закон на ИТН, който мина в правната комисия с подкрепа на ГЕРБ, БСП и Възраждане.

Ето какво пише той:

Ако утре спра да пиша, да знаете, че са ме арестували.

"Има такъв народ" внася снощи проект за промени в Наказателния кодекс, с които разпространяването на информация от личния живот на някого се наказва със затвор от 1 до 6 години. А днес спешно е приет в Правната комисия на парламента.

Т.е. ще се наказва със затвор разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на едно физическо лице - без негово съгласие. Като информация за личния живот ИТН определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице".

Да повторим:

Хората, които спечелиха популярност на основата на:

- свобода на словото,

- политическа сатира,

- изнасяне на лични данни за много хора,

сега искат да наказват със затвор:

- свободата на словото,

- политическата сатира,

- изнасянето на лични данни за хората.

И даже не ги е срам от това двуличие.

Забележете, не се специфицира, че важи само за медии. А за "разпространяване". Това ще удари всички, които пишат, говорят, снимат, показват и се противопоставят по всякакъв начин на политическата върхушка.

Т.е. вече няма да може да питаме как Тошко е натрупал 6 милиона за миналата година от авторски права.

Няма да може да питаме и дали е вярно, че в свободното си време Бойко предлага националната инфраструктура на чужденци в замяна на снизхождение по Магнитски.

За Барселона пък и дума не може да става. Каква Барселона?

Всеки, който каже за богатството на политик, колкото и незаконно да е натрупано, може да влезе в затвора.

Тотален контрол върху свободата на словото.

Феодален мрак се спуска над страната.

Да си знаете, ако пак искате да гласувате за тези политически измамници.

Политизирайте се! Спасете бъдещето!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!