Експерт: Няма контрол при пръскането и отравянето на пчели

Снимка: Пиксабей

Няма контрол върху фирмите, които пръскат растения и умират пчели. Ние сме алармирали институции, включително и ДАНС, каза в интервю пред БНР Михаил Михайлов, председател на УС на Обединен български съюз на пчеларите.

От бранша сигнализират за висока смъртност при пчелите - от 70 до 90%, а някъде и 100%.

В интервю пред БНР Михайлов коментира, че проблемът е липсата на контрол – дирекция "Растителна защита" към БАБХ не упражнява контрол, "пръска се да опазват културите, а всъщност тровят пчелите":

"Нормативната уредба не се спазва поради липса на контрол. Настояваме да запазят проби от контейнерите, за да видим с какво пръскат, особено когато има отровени пчели. Проблемът е неразрешим."

Като фактори за смъртността на пчелите Михайлов посочи сушата, болестите и отравянето. И съвкупността от трите води до тревожната картина с пчелите.

Той коментира и как се определя държавната помощ за пчеларите с уморени пчели. Според него това не е реалистично, защото пари от държавата ще получи всеки, който е близък с ветеринаря.

И препоръча това да стане след есенната профилактика на пчелите, а данните преди това са нереалистични.

Михайлов предупреди, че е незнайно какво купувате на пазара като мед. Целта на бранша е да наложат българския мед.

За 2024 г. у нас е произведен малко над 10 000 тона, около 1/3 остава за вътрешно потребление и подхранване на пчелните семейства, а другото се изнася в ЕС.

"Внася се мед трети страни, което блокира продажбите на нашия мед – от Украйна, Китай, Южна Америка. А физико-химичните показатели на българския мед са несравними с другите", категоричен е Михайлов.

След 2 седмици пчеларите ще се съберат на изложение в София.

