Експерт: Няма логика цените на недвижимите имоти във Варна да паднат

Няма логика цените на недвижимите имоти, най-вече тези в големите градове в страната, да паднат. Това коментира за Радио Варна икономистът и дългогодишен председател на Националното сдружение "Недвижими имоти" Добромир Ганев.

Предлагането на имоти във Варна е много повече от търсенето, а през първото деветмесечие на 2025 година започнатото ново строителство в региона е намаляло с 53% в сравнение със същия период на миналата година. Оказва се, че при такава ситуация на спад на строителната продукция не намаляват разрешенията за строеж. Обективната причина за всичко това, каза още Ганев, е инфраструктурата, а резултатът - забавяне на проектите.

По думите на експерта, има много обективни фактори, които влияят на пазара на имоти, главно в големите градове у нас. Това са ниските лихви (2 пъти по-ниски от румънските), вътрешната миграция към големите градове и предлагането, обобщи експертът. Около 5 хиляди са новорегистрираните във Варна през 2025 г., в София те са 11 хиляди, отчете Добромир Ганев. Според него тази вътрешна миграция влияе драматично на пазара, обобщи Добромир Ганев.

