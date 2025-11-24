Експерт: Очакваме принца на белия кон да дойде на изборите за президент

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Действията на политиците у нас да предлагат в последния момент кандидатите на партиите за президент е политически инстинкт за самосъхранение. Защото, тези, които достатъчно дълго време вече са на политическата сцена в България, знаем как някои от тях обичат да тестват кандидатури. И ако те не стават, да дойдат следващите, така че действително е въпрос на политическо оцеляване.

Това заяви медиен експерт.

В крайна сметка аз смятам, че самите президентски избори ще са по-важни от това кой ще бъде президент и кои ще бъдат фигурите, които ще се състезават за тази позиция. Защото, ние сме отново в този сценарий на борбата между тъмната и светлата страна, и се очаква на тези президентски избори, понеже са следващите, които ни предстоят, очаква се един срещу друг да се изправят тъмната страна срещу светлата, заяви Оля Марксе де Карденас.

Да дойде принца на белия кон, да победи, да грабне момата в лицето на българския народ и да я заведе при мама на село, където да напълнее бързо и да спре да се бръсне, и момата да започне да се оглежда за следващия принц. Лошото е, че в политическия живот в Бългрия принцовата ситуация е по-малка, и изборът е все по-ограничен, посочи „Пресечна точка“ тя.

