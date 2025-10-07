Експерт: Очакват ни тежки месеци в завършването на бюджетната година

кадър: Bulgaria ON AIR

Очаква се българският бизнес да пести над 1 млрд. лв. годишно след отпадането на разходите за превалутиране след влизането ни в Еврозоната от 1 януари 2026 г.

В същото време бизнесът е изправен пред проблема с острия недостиг на кадри в редица професии.

"Очакванията на бизнеса в България са изключително позитивни. Практически имаме участие в този паричен съюз през валутния борд и обвързаността в миналото на българския лев с германската марка и към еврото. Без обаче да имаме съществените ползи, които един такъв паричен съюз дава. Най-сетне ще завършим тази пълноценна интеграция на България в европейското семейство", каза председателят УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев в специалния мулти-платформен проект на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: Пазарът на труда и еврото".

Според него, след като станем част от първата валута в света, ние не заменяме наша парична единица и губейки суверенитет, а имаме наша обща валута.

По думите на Радев е важно да си част от огромния пазар, в който основна валута е нашата парична единица - еврото.

Румен Радев уточни, че доходите ни не зависят от това към каква организация сме се присъединили.

"Доходите ни зависят от икономическата активност, от производителността, от продуктивността на икономиката. България има висок дял на индустрия в брутния вътрешен продукт. Делът на услуги също не е нисък. Очакваме през по-добрия инвестиционен климат това да провокира инвестиции и работни места в сектори с по-висока добавена стойност. Ще има преструктуриране на икономиката", обясни председателят на УС на АИКБ и уточни, че служителите трябва да са висококвалифицирани.

"За нас държавата е добър партньор, ако просто не се меси в процесите, за да не би да счупи нещо. Държавните институции имат огромна роля, за да проведат и завършат успешен процес по интеграция. Ние ги подпомогнахме в максимална степен. Разработената обща стратегия за обяснение на ползите, при нас това е организирано и осъзнато поведение", каза още Радев.

Бюджетът на България

Събеседникът отбеляза, че критиките към приходната част в бюджета са в посока, че се преекспонират някакви очаквания и не се реализират.

В разходната част критиките пък са свързани с неаргументираните увеличения на разходите за труд, на мнение е Радев.

Той подчерта, че дефицитът ни е почти 2 процента от БВП, както и че ни очаквате тежки месеци в завършването на бюджетната година.

"Предупреждаваме да сме много по-консервативни при разработването на бюджета за 2026 г.", изтъкна Румен Радев.

Получаваме най-малко за час труд и нямаме кадри на пазара

България има най-интензивен ръст в увеличаване на възнагражденията, подчерта председателят УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Радев определи липсата на кадри като основен проблем. Според него част от проблема се корени в неблагоприятната демография.

"В момента имаме около 2,2 млн. работещи служители в страната. Квалификацията е ключова. Поставили сме приоритет образование", завърши той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!