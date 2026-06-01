Експерт: ПБ готвят ултрадесен, прокапиталистически и антисоциален бюджет

Кадър БТВ

Очаква се Бюджет 2027 да бъде пропазарен и с много ултрадесени мерки - доста прокапиталистически и доста антисоциален.

Това прогнозира пред БНР политологът и университетски преподавател Страхил Делийски, като допълни, че бюджетът ще бъде ключов лакмус, защото няма как да има за всички, но бюджетът и програмата на управляващите ще накарат Румен Радев да покаже интересите на кои групи ще приоритизира:

"Голямото предизвикателство пред управляващите от "Прогресивна България" са големите очаквания от тях. Големите очаквания бързо могат да се превърнат в големи разочарования, защото е права връзката между големината на очакванията и големината на разочарованията. И тук идва способността да управляваш тези очаквания, което Румен Радев сам не може да го прави. Той спечели изборите, защото част от мотивацията на не малко от гласувалите за ПБ е идеята за легендаризиран водач. Очакванията се оправдават с политически действия, които се случват в Народното събрание и в правителството. Затова важно е да видим бюджета и програмата на ПБ, защото в кампанията преди изборите Радев обещаваше всичко на всеки, но във властта това не може да се прави. Там има политики, а всяка една политика удовлетворява интересите на едни групи за сметка на интересите на други групи".

По думите на политолога бюджетът ще е и тест за способността на "мениджмънта на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПГ на ПБ) да установи баланс на различните групи по интереси":

"Румен Радев е премиер и контрол върху ПГ не може да установи. Може да попита Борисов или друг, които са били министър-председатели, а някой друг се е грижил за групите им в парламента, колко сложно нещо е това".

Според Делийски липсата на формална политическа структура - партия или коалиция - се отразява на хомогенността на поведението и мнението на различните кръгове в "Прогресивна България":

"Не толкова на действията и на гласуването им. В момента имаме една огромна парламентарна група, в която не се познават помежду си и която е структурирана по силата на определени лоялности в различни посоки. Т.е. има различни хора на различни хора, които са близки не само до Радев, но и до най-близкия кръг на Радев. Докато това се превърне в същинска политическа хомогенна група, ще трябва да мине доста време".

Обещанието на ПБ, че ще бъдат много пропазарни, ще го изпълнят, но другото им обещание - за съкращаване на дистанцията между бедни и богати - няма да се изпълни, подчерта той и добави:

"Правителството ще угоди на онази група, която ги е захранила с финанси на изборите, а не на групата, която ги е захранила с гласове".

Политологът подчерта, че Радев трябва да се освободи от президентската си аура и да успее да разпредели отговорността на други фигури в ПБ, защото има риск много бързо да катастрофира като имидж и като харизма.

Страхил Делийски прогнозира участие на ПБ със собствен кандидат за президент на изборите през есента, чрез когото да кажат, че могат още много гласове да получат и така спокойно "да влязат на местните избори догодина".

Според него кандидат на ГЕРБ би могъл да стигне до балотаж на президентските избори, а силна заявка за "смислено политическо бъдеще" би била и кандидатура на ПП и ДБ, която да може да се пребори за влизане в балотаж.

Интервюто на Стефан Кунчев със Страхил Делийски в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.

