Експерт: Понятието "презастрояване" във Варна се използва за политическа употреба

Понятието "презастрояване" е измислено от един от администраторите на Варна преди няколко години и вкарано в политическа употреба. Това коментира в ефира на Радио Варна инж. Пенко Стоянов от Строителната камара във Варна. По думите му в града липсва визионерство. Всяка администрация мисли за мандата си, а не за развитието в перспектива от 10-15 години, допълни Стоянов. По думите му предприемачите строят по план, но Общината изостава с изграждането на улици, паркинги, канализация и подстанции. Така цели квартали се оказват в абсурдна ситуация – с нови сгради, но със стари, тесни улички, където пожарна или линейка трудно преминават, каза още инж. Стоянов.

Терминът "презастрояване" се използва там, където са нарушени правилата на съответния план за застрояване и градоустройство. Дори два квадрата над предвиденото в градоустройствения план са презастрояване на дадения парцел, на дадения район, поясни експертът.

Конфликтът според строителния бранш не е толкова между гражданите и инвеститорите, колкото между бизнеса и администрацията, изрази мнението си инж. Пенко Стоянов. Според него южните райони на Варна - кварталите "Аспарухово", "Галата" и местността Боровец, са зони с потенциал, но с критичен проблем в транспортната свързаност. "Там нещата за съжаление са в много далечна перспектива заради единствения мост, който свързва двете части на града. Там една спукана гума парализира за часове трафика", допълни инж. Пенко Стоянов.

В централните части на Варна капацитетът е изчерпан, но там остава възможността за модерна реконструкция и опазване на културно-историческото наследство, каза още инж. Пенко Стоянов. Варна има потенциал, който може да се развива с градоустройствени планове и с визия на съответните администрации, които винаги имат дългосрочен характер, коментира Стоянов. Според него когато говорим за развитие на града, не бива да говорим само за жилищно строителство. Той подчерта, че във Варна има потенциал за развитие не само на жилищното, но и на промишленото строителство.

