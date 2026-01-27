Експерт: Престъпници с 50 профила търсят слабите места на децата в интернет

Редактор: Недко Петров

Увеличава се съдържанието и произвола на онлайн хищници в социалните мрежи. Все повече деца на все по-ниска възраст стават жертви на злоупотреби, включително сексуални. Според тенденцията колкото е по-ниска е тяхната възраст, толкова по-лесно престъпниците в мрежата успяват да ги увлекат.

Експерт по онлайн безопасност на деца и младежи разкри, че ако преди ковид децата между 12 и 16 години са били най-много въвличани в подобен вид злоупотреби, сега възрастта е спаднала между осем и десет години.

За България най-много са децата между 10 и 13 години.

Истината е, че това са годините на юношеството, когато започва първото любопитство и към тялото, и към разширяване на границите. Тази възраст обаче е рискова, защото децата от една страна са с усещането, че са пораснали, а от друга страна всъщност не са. Тази наивност и това че не могат да мислят за последствията на дадени действия, особено в онлайн пространството, което ги подвежда с усещането си за анонимност и за това че са си вкъщи пред компютъра и нищо лошо не може да им се случи, дава повече кодове в ръцете на престъпниците в мрежата, допълни Антоанета Васдилева.

Престъпниците си правят 50 профила с най-различна възраст, която често е близка до възрастта на децата, които се таргетират. Профилите могат да бъдат и на момичета, и на момчета, тъй като педофилите с ни интересуват и от двата пола. Има и профили, с които може да се привлекат деца от други страни. Това, което най-често се случва, е, че се търси приятелски контакт през проблемна ситуация или общи интереси - какви игри играе детето. Много често престъпниците си правят профили в различни игри в платформите. Те са доста активни и търсят слабите места на децата, добави в „Социална мрежа“ Василева.

