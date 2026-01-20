Експерт: Преувеличени са ползите от споразумението с Меркосур

Пиксабей

Силно преувеличено очакване е, че индустрията ще спечели страхотни ползи от споразумението с Меркосур.

Това заяви в ефира на БНР Константин Стаменов, председател на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори.

"Това облекчение аз не го виждам. Ако има някаква промяна в пазарната динамика, тя не е свързана със споразумението с Меркосур. В момента има очакван ефект, който се консумира от въвеждането на въглероден данък - промяна в пазарите, изменят се т.нар. вериги на логистика".

Той припомни, че от миналата година е в сила Регламент за стоки с висок фискален риск и побирането в изискванията към него е коствало сериозни усилия на компаниите.

"Повечето от нас са международни компании, които ползват интергрирани и сложни софтуери, които трудно се пренастройват".

В момента се сблъскваме с новия Регламент за въглеродните мита, посочи той.

"Това е въглероден данък, но в момента третите страните, които могат да внасят стоки в ЕС, нямат яснота какъв данък точно ще платят. Той ще е дължим догодина. Нас също ни касае за суровини, които внасяме от трети страни и също ще бъдат обложени. Има твърде много неясноти кое как ще ни се отрази. Това е съчетано с високите цени на електроенергия и природен газ в Европа".

Големите предприятия, които оцеляха през 30-годишния преход, изнасят 70-90% от продукцията си, обясни Стаменов в предаването "Преди всички".

Той коментира заявката, внесена в Комисията за енергийно и водно регулиране, според която газът у нас ще поскъпне с 4%.

"Това е цената на "Булгаргаз". Но той отдавна не е основен и единствен доставчик на пазара на газ в България".

Стаменов се спря и върху цените на тока.

"Т.нар. Пакт за чиста индустрия, който беше приет през 2025 г. от ЕК, дава възможност фокусът на компенсациите да бъде преместен към енергоинтензивната индустрия. Разработен е такъв механизъм и в България. Вече се прилага в много страни от ЕС. За България в момента чака нотификация. Той казва, че половината от консумацията на електроенергия може да бъде компенсирана".

