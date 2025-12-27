Експерт: Растат настроенията срещу последиците от войната в Украйна

Мая Иванова. Кадри: БНТ

„Все повече и повече растат настроенията, които аз не бих нарекъл антивоенни, но настроения, които са срещу последиците от войната“. Това заяви Любомир Кючуков пред Мая Костадинова в последното издание на предаването ѝ „Говори сега“ по Българската национална телевизия за тази година.

Той е доказан експерт, дипломат от кариерата. Доктор по политология. Член на Съвета по евроинтеграция в Министерския съвет и на Съвета по европейска и евроатлантическа интеграция при президента на България (2001-2005 г.). От 2005 до 2009 г. е заместник-министър на външните работи, а от 2009 до 2012 г. – посланик на България в Лондон.

Заедно с него гостува и международния анализатор Мартин Табаков. От думите му става ясно, че в момента два са основните фактори, които да объркват Европа.

„Единият е войната в Украйна и въобще милитаризирането на външната политика на Русия и другото тези два фактора правят предизвикат някакъв стрес в рамките на Европейския съюз, който стрес може би действително се прави да подчертавате, че се усеща на първо място на улицата в този контекст, а по отношение на тази наистина дистинкция е нарастващ развод между хора и управляващите в Европейския съюз“, подчерта той.

Категоричен е обаче, че лично той няма нищо напротив да дойде който и да е да управлява в Европа. Но, подчерта дебело специалистът, той да е избран от европейците, а не поради някаква чужда деректива да се случват такива промени.

Поясни, че Германия вече съществува в свят, в който не може да да е откачен от зависимостта от Съедините американски щати.

„Конкретно за Германия това е изключително важно, защото те бяха една от най-зависимите държави от САЩ. Виждаме как германския канцлер все повече започва да усвоява едно много типично за Франция говорене по отношение на стратегическата автономност на Европейския съюз“.

Поясни обаче, че към момента все още няма кой да замени Съединените американски щати. Отбеляза, че Европейския съюз сключи много добри споразумения и с Япония, и с Южна Корея, и с Канада.

