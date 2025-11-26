Експерт: Реалният брой на убитите жени, жертви на домашно насилие, е възможно да е двойно по-голям

Снимка: Пиксабей

Реалният брой на убитите жени, жертви на домашно насилие, е възможно да е двойно по-голям. Държавата продължава да не изнася национално представителна статистика. Данните, които обществото вижда, са резултат от работата на гражданския сектор - активисти, които следят медийните публикации. Това каза Надежда Дерменджиева, директор на Български фонд за жените.

Според последната статистика, изготвена от неправителствена организация, тази година 23 жени са загубили живота си, но не се знае дали съдбите на други 23 не са останали скрити, каза тя.

Дерменджиева посочи, че все пак се вижда светлина в тунела по отношение на промените в закона, въпреки че по думите й направеното е санитарният минимум.

Тя отбеляза, че през последните години са предприети стъпки в правилната посока, особено след случая с Дебора от Стара Загора.

След масови протести в нейна подкрепа бяха приети промени в Закона за защита от домашното насилие, припомни експертът.

Дерменджиева отбеляза и друг положителен факт - преди дни правителството прие координационен механизъм, който задължава всички институции да работят по единен протокол при подаден сигнал, посочва Радио Варна.

Това означава, че жертвите не трябва да бъдат препращани от институция на институция и да разказват преживяното отново и отново – практика, която често ги травмира допълнително, подчерта тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!