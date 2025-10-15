Експерт: Регистрацията на автомобили в пунктове отдавна трябваше да е закрита

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Никъде в Европа няма регистрация на автомобили в КАТ, както е у нас, в повечето страни си купуваш номер, който електронно се свързва с книжката и с това процедурата приключва, това каза по Нова нюз бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов.

Той коментира арестите на служители в КАТ-Хасково за регистрация на „проблемни” автомобили. Доц. Иванов подчерта, че изобщо не е ясно, какво значи „проблемен” автомобил - краден, повреден или нещо друго.

Той коментира, че регистрацията, която се прави у нас е абсурдна и затова се създават условия за корупция. По думите му, има пунктове, където тя се извършва, но няма условия за годишен технически преглед. Контролът трябва да е точно при прегледите, подчерта доц. Иванов.

