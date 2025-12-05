Експерт: Русия няма капацитет да води война с Европа, заплахите на Путин са превантивни

стопкадър: Ютуб

Руският президент Владимир Путин отправи нови предупреждения към европейските държави, заявявайки, че Москва няма намерение да влиза във война с Европа, но е готова за такъв сценарий. Според военния експерт, гостувал в студио на национална телевизия, тази риторика е по-скоро опит за сплашване, отколкото реална заплаха. Това мнение изрази капитан I ранг Васил Данов в "Телеграфно подкастът" с водещ Михайлина Димитрова.

„Поведение като на квартален хулиган“

„Това е поведението на агресивен хулиган, който усеща, че остава изолиран и по-слаб“, коментира експертът, предаде Нова тв. По думите му Русия вече е изпълнила почти целия спектър на хибридна агресия срещу Европа – от кибератаки до диверсии и изпращане на дронове към страни като Полша, Дания, балтийските държави и Румъния.

„Остава единствено последният компонент – пряка военна агресия с въоръжени сили. Но до нея, според мен, няма да се стигне“, уточни той.

„Русия е по-слаба от европейските армии 3,5–4 пъти“

По думите му Русия няма достатъчен военен, технически и кадрови ресурс да започне война с Европа. „Само европейските държави в НАТО, без САЩ, превъзхождат руската армия между 3,5 и 4 пъти. Разполагат с около 2,7–3 милиона добре обучени войници и модерно оборудване“, коментира специалистът.

Кап. Данов подчерта, че руската армия в момента разчита на наскоро мобилизирани войници, част от които са набирани от затворите или са хора без достатъчна подготовка и с влошено здравословно състояние.

Според него дори обещаните компенсации към семействата на загинали руски войници вече не се изплащат заради сривовете в руската икономика.

Има ли шанс за прекратяване на огъня?

По отношение на възможността за спиране на огъня между Русия и Украйна, експертът е скептичен: „Ситуацията сега е твърде мрачна. На този етап Путин е непримирим и иска Украйна да отстъпва още, а Киев категорично отказва“.

Според него компромисно решение е неизбежно в бъдеще, но не при сегашните условия.

„Зеленски може да бъде заменен – по негово съгласие и от украинските лидери“

Експертът коментира и вътрешнополитическата обстановка в Украйна, включително скандала около Андрий Ермак. Той смята, че е възможно украинското военно и политическо ръководство да поиска оставката на президента Зеленски, но само със съгласието на самия президент: „Зеленски издържа геройски, но натоварването е огромно. Възможно е самият той да реши, че трябва да се оттегли, ако това бъде поискано от най-близките му хора“.

Украинците: „Ще се бием до последния човек“

На въпрос дали украинците имат вътрешен конфликт по линия език–идентичност, експертът категорично отрече: „Аз имам роднини там. Хората, които се бият рамо до рамо, нямат такива проблеми. Те са твърдо решени да не се предадат. Дори да загубят войната – няма да се предадат“.

Той припомни тежките исторически травми в Украйна – Гладомора, забраната на украинския език, репресиите на НКВД – и добави, че именно Путин е обединил украинската нация.

Разпад на руската армия: алкохолизъм, наркомания, дезертьорство

Според експерта на фронта в Русия вече има тежки вътрешни проблеми: конфликти между командири и войници, наркомания, алкохолизъм и нарастващ брой дезертьори. „Руснаците не се предават не защото са мотивирани, а защото се страхуват от собственото си командване. Украинците се бият докрай, защото знаят какво ги очаква в руски плен“.

Може ли конфликтът да стане „втора Корея“?

Експертът вижда възможност за сценарий, подобен на корейския: „Вероятно няма да има мирен договор, а замразена линия на съприкосновение, охранявана от международни сили. Великобритания и Турция биха били най-ефективни в такава мисия“.

Ще се вдигне ли народът на Русия?

Според специалиста – не. „Руският народ е толкова смазан, колкото при Сталин. За едно мнение срещу войната те дават 8–10 години затвор. Това общество няма да се вдигне“.

Има ли заплаха за България?

„Има сериозна косвена заплаха – по целия спектър на хибридната война. България е уязвима, защото тук има почва, наторена с десетилетна руска пропаганда“, предупреди експертът.

По думите му държавата е изтървала години, в които е трябвало да противодейства на пропагандните центрове у нас.

