Експерт: Русия вече спечели само заради срещата с Тръмп

Анализаторът смята, че добрата дипломация от страна на САЩ ще е ключова за изхода

Без значение от резултата, руската страна вече постигна дипломатически успех само заради организирането на срещата с американския президент Доналд Тръмп. Това заяви международният анализатор Мартин Табаков в предаването "Интервюто в Новините" на NOVA по повод предстоящата среща между двамата лидери на 15 август в Аляска.

"Когато руският президент отива на такава среща, той е този, който ще спечели време с най-силния човек на света. Това пък опровергава твърдението, че Русия е подложена на политическа изолация и бойкот от Запада", обясни Табаков пред NOVA.

Според анализатора именно ролята на добрата дипломация от страна на САЩ ще бъде решаваща за изхода от този диалог. Той посочи, че към момента основният риск пред руската страна са текущите отношения между двете държави от една страна и желанието на Доналд Тръмп да задържи позициите си пред света.

"Неслучайно Тръмп заяви, че една от основните цели на срещата не е той самият да преговаря от името на Украйна, а по-скоро да има втора такава среща, в която вече да участва и Зеленски", припомни Табаков.

Международният анализатор подчерта, че тази позиция на американския президент показва, че той се е вслушал в становището на Европа. Според Табаков именно прекратяването на бойните действия стои в основата на възможен дипломатически разговор за мир между воюващите страни.

Експертът направи акцент върху факта, че дори преди започването на преговорите, Русия вече е постигнала важна дипломатическа цел - легитимирането на позицията си чрез среща с лидера на най-влиятелната световна сила.

