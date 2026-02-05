Експерт: Ще има поне още два трупа край хижа "Петрохан"

Редактор: Недко Петров

Според мен ще се намерят най-малко още поне още два трупа. При този вид на убийства, при всички случаи е имало повече хора замесени в момента на извършване на убийството. Това заяви за тройното убийство край хижа „Петрохан“ Милен Иванов.

Човек рядко се самоубива, трима едновременно с изстрел в главата, и после стават и запалват пожар, добави бившият заместник-ректор на Академията на МВР.

Разследващите ще кажат тайминга, те имат ясна картина какво се е случило. Балистиката не лъже. Тези хора, които са отработили местопроизшествието, те имат ясна картина какво се случило в момента на смъртта на тези хора, каза още по БНТ Милен Иванов.

При разследване на тези поръчкови убийства срокът е 24 часа, след което следите стават трудно проходими и изчезват. Оттам нататък разследващите органи работят по хипотези, за да се закачат за някаква информация и да разплетат случая. На мен случаят в хижа „Петрохан“ ми прилича на провалена сделка за много пари, каза още Иванов.

