Експерт: Цената на дизела скочи с 10 - 11 стотинки на колонките

"Наблюдаваме успокояване на пазара на нефта и връщане малко на цените. Със забраната на руски дизел и забраната за износ от нашата рафинерия цените на дизела започнаха да се повишават. Търсенето на дизелово гориво стана по-голямо. В рамките на месец рефлектира с повишение от около 20 стотинки - забелязваме повишение по колонките с 10-11 ст.", заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива пред Bulgaria ON AIR.

Призив за отпадане на забраната за износ

От ефира на "България сутрин" той призова управляващите да обявят, че отменят забраната за износ, за да може рафинерията в Бургас да работи нормално: "Да покаже на пазарите, че ситуацията вече е по-спокойна".

Според госта забраната за износ на дизел е била грешно политическо решение, което е подпомогнало вдигането на цената.

До 2-3 седмици, ако се задържи така положението, ще виждаме поне 10 стотинки цена нагоре за литър дизел, предупреди Хаджидимитров.

Как се променят цените на горивата

При бензина увеличението е с 5-6 стотинки на литър, стана ясно от думите му.

Хаджидимитров поясни, че ако се разреши износ, не би имало проблем да изнасяме гориво за Сърбия, в която има криза с горивата.

В Гърция дизелът е с 60 стотинки по-скъп, докато бензинът е близо лев повече за литър, стана ясно от думите му.

Екипът на Румен Спецов влиза в "Лукойл"

"Да се надяваме, че ще има генерално решение на въпроса. Руската компания иска цялостно да реши проблема. Повече от 40% в "Лукойл" са на американски инвестиционни фондове. Въпросът е да се договорят за цената", коментира Хаджидимитров.

"Лукойл" в световен мащаб е печеливша компания, въпросът е да печелим, изтъкна експертът.

Събеседникът обърна внимание, че особеният управител се вписва като втори във всички компании във фирмата, а не като основен управител: "За мен е сигнал, че държавата от самото начало не е мислила да завладява компанията и да я продава".

Хаджидимитров подчерта, че екипът на Спецов трябва да контролира финансовите потоци.

"Трябва да знаем откъде се купува този нефт, колко струват производствените разходи. Всички плащания по сметките се проверяват ръчно. Ще бъдат много на светло като компания и колко данъци трябва да плащат", обясни той.

Димитър Хаджидимитров допусна, че най-вероятно компанията ще стане американска.

