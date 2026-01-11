Експерт: Цените на петрола ще се задържат близки до сегашните нива

кадър: Bulgaria ON AIR

Действията на САЩ във Венецуела по никакъв начин не се отразяват на пазара на суров петрол към момента. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в предаването "Брюксел 1".

"Нищо съществено не се случва на пазара на суров петрол, от който зависят цените на горивата в страната. Дори когато беше осъществена тази, да кажем военна операция, на следващия ден азиатските пазари отвориха на загуба, което означава, че по никакъв начин това действие не се отразява на пазара на горива, на суров петрол. Това е напълно нормално, защото инфраструктурата на тази държава беше засегната. И по-важното - Венецуела в момента е изключително малък производител на суров петрол", увери специалистът пред Bulgaria ON AIR.

Има потенциал за рискове обаче, допълни Бенчев.

"Това е най-богатата на залежи държава в света. По почти потвърдени данни става дума за 300 млрд. барела резерви, което е огромна сума. За съжаление, инфраструктурата на тази държава обаче е в изключително лошо състояние", конкретизира гостът.

Той направи и своята прогноза за международните пазарите на петрол, в контекста на операцията във Венецуела и протестите в Иран.

"Каквото и да се случва, имайки предвид историята на президента Тръмп, цените на петрола ще задържат някакви сравнително близки до сегашните нива... Тази администрация ще направи всичко възможно цените на суровия петрол да се задържат в разумни рамки, за да не поскъпнат и горивата в САЩ, които винаги са били важни за Тръмп, особено при предстоящи избори", заключи Бенчев.

