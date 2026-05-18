Експерт: Търговците нямат желание рафтовете да са пълни, а всичко да се продаде

Ще сработят ли мерките на кабинета за овладяване на високите цени и как се отразяват те на крайния потребител? Темата коментира в ефира на Радио Варна проф. Михал Стоянов от Икономическия университет. Търговците нямат желание рафтовете по магазините да са пълни, те искат всичко да се продаде, подчерта проф. Стоянов. По думите му държавата е длъжник на крайния потребител и трябва да балансира интересите на участниците. Ефектът на горивата засяга много дейности, допълни Стоянов. Според него въпреки че българинът изпитва лоялност към родната продукция, той не се интересува дали един плод е откъснат от дърво в Кюстендил или Македония, например. Важното, поясни специалистът, е този плод да е качествен и с добър вкус.

Най-осезаемо увеличението на цените се усеща при услугите – фризьорски, зъболекарски, козметични. Ако не се покачат цените, няма откъде да дойдат по-високите заплати на работниците, допълни проф. Стоянов.

По думите на проф. Михал Стоянов никой не може да накара насила клиентите да закупят даден продукт. Ако видите, че той е много скъп, вие първо ще търсите алтернатива с нещо по-достъпно, каза още експертът.

