Експерт: Таванът на търговските надценки застрашава продоволствената сигурност

Снимка: Пиксабей

Предлаганият таван от 20% на търговските надценки може да застраши българските производители и продоволствената сигурност. Tекстовете на законопроекта съдържат неясни и спорни моменти, които могат да доведат до напрежение по цялата верига за доставка на храни - от производителите до крайните търговци. Това каза в предаването Post Factum на Радио Варна председателят на Асоциацията на производителите на рибни продукти (БГ Фиш) Йордан Господинов.

Притесненията на бранша са свързани с това, че максималната търговска надценка до 20%, тя трябва да се разпределя между всички участници по веригата – производители, прекупвачи, доставчици и търговци. По думите на Господинов това е икономически трудно изпълнимо и крие риск част от операторите изобщо да се откажат от дейността си.

Има продукти с ниска единична цена, но с високи разходи за съхранение, например изискващи хладилни условия. При такива условия много фирми няма да могат да покрият разходите си и ще бъдат изправени пред риск от глоби, посочи той.

Господинов предупреждава, че подобна мярка може да застраши и продоволствената сигурност на страната, тъй като ще обезкуражи търговията с български стоки.

Според Господинов законът не отчита реалните пазарни механизми и ще доведе до парадоксален ефект - търговците да предпочетат вносни стоки вместо български. Причината е, че при вноса цялата допустима надценка би оставала за търговеца, докато при родното производство тя трябва да се дели по веригата, поясни той.

Малки и големи магазини ще бъдат поставени под едни и същи условия. За дребните търговци няма да има смисъл да купуват плодове, зеленчуци или риба от български производители, ако рискът е по-голям, подчерта той. Това, по думите му, директно рефлектира върху доходите и оцеляването на местните производители.

Друг сериозен проблем е липсата на яснота как точно ще се формира цената и как търговците ще доказват спазването на закона, посочи още Господинов.

Ние не знаем каква е реалната производствена цена на дадена стока. Винаги ще има риск някой да бъде санкциониран, без да е ясно къде е допусната грешка, обясни председателят на асоциацията.

Според бизнеса законопроектът влиза и в противоречие с вече действащи регулации. От 1 януари България е в процес на въвеждане на еврото, като съществува закон, който забранява необосновано повишаване на цените, припомни Господинов.

Вместо яснота се създава втори, още по-рестриктивен режим, който утежнява административната тежест върху сектора, каза той.

В сектора на рибарството, аквакултурите и преработката на риба ефектите могат да бъдат особено сериозни. Там съществуват както затворени производствени цикли, така и множество микропредприятия и малки фирми, подчерта председателят на БГ Фиш.

Според Господинов новите ограничения могат да доведат до още по-голямо разрастване на сивия сектор.

Сивият сектор оказва натиск върху заплатите, осигуровките и качеството на храните. Ако този закон бъде приет в този вид, част от бизнеса ще бъде изтласкан именно там, предупреди той.

