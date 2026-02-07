Експерт: Тази година българинът ще пътува по-далеч и за по-дълго

Пиксабей

Тази година българинът ще избере по възможност по-дълго и по-далечно пътуване. Бавно и постепенно средните доходи на българина доближиха тези в Португалия и Гърцияь и така страната ни догони стандарта в някои европейски държави и е естествено предпочитанията ни да стават по-големи и по-скъпи, това коментира Павлина Илиева, председател на Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ) пред БТА.

Обичайните и наложени на българския пазар дестинации са Турция, Гърция, Египет, Тунис, Италия, Испания. Винаги съм подчертавала, че българинът е любопитен и отворен за нови предизвикателства, пред него се откриват нови хоризонти – Далечният изток, Индийският океан, Шри Ланка, Австралия и Персийският залив, в частност Катар и Оман, благодарение на политиката на емирствата за привличане на туристи. През цялата година европейските държави са традиционна дестинация за българите, каза още Илиева.

Според председателя на ОБТ във фокуса на предпочитанията на българските туристи за тази година не са толкова новите дестинации, колкото един туристически продукт, който в предковидни времена е бил изключително екзотичен за сънародниците ни, а сега вече е на върха на предпочитанията и набира все по-голяма скорост – круизът.

„Наблюдаваме изключително голям ръст на хората, избрали този начин на пътуване. Круизът дава възможност за посещение на невероятно много нови места и то само в рамките на едно пътуване. Този туристически продукт е изключително удобен, защото се настаняваш само веднъж, а всеки ден си в различна държава“, коментира Илиева.

