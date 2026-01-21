Експерт: Това, което Тръмп прави по отношение на Гренландия, е същото, което Путин прави с Украйна

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Светът гледа към Давос, където се провежда международния икономически форум. На него се очакваше речта на Тръмп днес на фона на желанието му да анексира Гренландия и икономическата война, която води. Ще устои ли Европа на новите предизвикателства? От речта на Тръмп става ясно, че той се е отказал по военен път да придобие Гренландия.

Това, което става в главата на Тръмп, никой не може да го разбере. Една от логиките е, че той заявява нещо много брутално, а то се оказва тотално неприемливо и след това той са отдръпва като дава нова формулировка без да признава, че прави отстъпка. Би било абсурдно военно да превземе Гренландия. Това му беше казано не само в САЩ, но и от европейските лидери.

Това коментира пред Нова тв експертът по енергийна сигурност Юлиян Попов.

Слабостта на Европа е, че е фрагментирана, но когато тя се консолидира по определени въпроси, тя става много силна и дори по-силна от САЩ. Така че в момента, в който тя се съюзи, става много силна и думите на Тръмп, че Европа е слаба, са несъстоятелни. Европа е силна и във всеки момент, в който има позиция, изиграва голяма роля, коментира той.

Европа обаче е бавна, движи се като танкер и трудно променя курса си, но направи ли го, той е много стабилен. И в момента точно това се случва – тя става по-уверена и акцентира върху собствената си сигурност. Затова и започва и нови партньорства. В момента тя е в добра позиция да защити силата си и да създаде нови връзки, посочи той.

България трябва ясно да застане в консолидацията на европейската позиция. Позиция по отношение на Гренландия трябва да вземем най-сетне. Казусът има много ясен паралел с това, което Путин прави в Украйна, но единия само говори и заплашва, а другия използва брутална сила. Ние трябва да защитаваме правовия ред, защото без него светът се разпада и ние ще пострадаме, категоричен е той.

