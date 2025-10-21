Експерт: Трябва строг контрол върху автошколите заради корупцията и фалшифицирането на обучението

Петел.бг

След трагедията край Созопол експертите настояват за спешни мерки и реален контрол върху автошколите. Днес Европейската комисия обяви последните данни за пътната безопасност, според които България отново е сред държавите с най-много жертви по пътищата – 74 загинали на милион жители, веднага след Румъния (78). На този мрачен фон страната бе разтърсена от катастрофата между Созопол и Черноморец, при която загинаха три млади момчета. Денят в Созопол бе обявен за траурен.

Трябва да има строг контрол върху дейността на автошколите заради корупцията и фалшифицирането на обучението. Това мнение изрази Красимир Пъргов, член на Сдружение "Автотехнически експерти по пътна безопасност", цитиран от Радио Варна.

Според него фокусът на институциите не трябва да се ограничава до конкретното произшествие, а да се насочи към системните пропуски в обучението на шофьорите.

Това е много несериозно- да търсим причините едва след като вече има три жертви. Обучението трябва да подлежи на постоянни проверки и реален контрол, категоричен е Пъргов.

Експертът остро критикува начина, по който е въведена дигитализацията в обучението на шофьори, като я определи като "дигитализация по български".

Според него системата, създадена да следи и гарантира изпълнението на учебните критерии, е манипулирана. Идеята беше добра, дигиталната система да следи дали курсистите минават през задължителните етапи на обучение. Но у нас се направи така, че часовете могат да се въвеждат ръчно. Така манипулациите, които някога се правеха на хартия, сега просто се правят в електронна среда, коментира той.

По думите му от години се заобикаля учебната документация. Още през 2011 г. е отменена задължителната учебна книжка, посочи той, като допълни, че това е отворило вратичка за корупционни практики в автошколите.

Да се намали човешкият фактор при обучението, да се скъса връзката между инструктора и изпитващия, а кандидат-шофьорът да бъде изпитван на случаен принцип, е друга идея срещу злоупотребите, посочи още Пъргов.

Пъргов призова за създаване на независим контролен орган, който да извършва специализирани проверки и да обедини разпокъсаната отговорност между различните институции - Автомобилна администрация, НАП, ТОЛ-система и други.

Сега всеки си прави каквото иска - има дъмпинг и при обученията, и при техническите прегледи. Ако контролът работи, бизнесът ще спазва правилата и ще произвежда качествени шофьори, убеден е експертът.

Според него идеята младите шофьори да карат с придружител или с автомобили с по-малка кубатура е добра, но не решава основния проблем - липсата на реално обучение.

Трябва да се забрани ръчното въвеждане на данни в дигиталната система. Само тогава ще има гаранция, че курсистът е преминал необходимата подготовка, изказа убеждението си специалистът.

Той настоява за мерки, които да подпомогнат бизнеса да работи по правилата, вместо просто да се раздават санкции след инциденти.

