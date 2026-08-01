Експерт: Туризмът се променя, решенията за почивка - в последния момент

Булфото

Туристическият сектор е изправен пред сериозна промяна в потребителското поведение, като все повече резервации се правят в последния момент. Това заяви председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите в България Иван Грошев.

По думите му геополитическата обстановка и икономическата несигурност карат туристите да отлагат решенията си за пътуване. Ако допреди години почивките са били планирани до година напред, сега изборът на дестинация често се прави само шест до осем седмици преди отпътуването, предаде Радио Варна.

Според Грошев това налага туристическият бизнес да се адаптира с нов подход към продажбите и по-гъвкава ценова политика. Той подчерта, че България има потенциал да привлича повече семейни туристи, вместо да разчита основно на по-нестабилни пазарни сегменти като младежкия и парти туризма.

Председателят на асоциацията отбеляза още, че климатичните проблеми в Южна Европа също създават възможности за страната ни. На фона на горещите вълни, пожарите и ограниченията в някои традиционни туристически дестинации, България може да се позиционира като по-комфортно място за летен отдих.

Сериозно предизвикателство обаче остава транспортната свързаност. По думите на Грошев интересът от германския пазар е налице, но липсата на достатъчно въздушни връзки ограничава възможностите за ръст. Той подкрепи идеята за създаването на регионални и национални фондове, чрез които да се стимулират авиолиниите и туристическият трафик, по примера на други европейски държави.

Грошев обърна внимание и на задълбочаващия се недостиг на работна ръка в сектора. Според него България трябва да ускори процедурите за издаване на визи и разрешителни за работа на служители от страни като Индонезия, Шри Ланка и Бангладеш. В противен случай проблемът с недостига на персонал може да засегне не само хотелите, но и транспортното обслужване на туристите.

Редактор "Екип на Петел",

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