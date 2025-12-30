Експерт: В 90% от случаите с продажба на фалшиво евро през ТикТок само ви вземат парите

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Всички възможни схеми за измама в интернет в момента са актуални, това предупреди експертът по киберсигурност Пейо Старибратов по Нова нюз. Той обясни, че заради приемането на еврото, всички измамници атакуват емоциите на хората, като изпращат съобщения, че могат да изгубят парите си, ако не действат веднага.

„Използват се или заплахи, или срок, който трябва да се гони”, каза експертът и допълни, че обикновено целта е да ни извадят от социалните мрежи към канали с по-ниско ниво на контрол.

„Не плащайте през чужд IBAN”, категоричен беше Старибратов. Той допълни, че не трябва да изпращаме крипто или други суми, без да сме направили отделна проверка.

Експертът коментира и офертите за продажба на фалшиви пари на 30-40% от стойността им.

„В 90% от случаите с продажба на фалшиво евро през ТикТок само ви вземат парите, без да получите никакви банкноти, защото измамниците не разполагат дори и с фалшиви”, обясни той.

