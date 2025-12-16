Експерт: В България има неразработени малки летища

Пиксабей

В България има неразработени малки летища, които по едни и други причини не могат да бъдат дадени на оператори. Един от тях е аеропортът в Добрич, който стои абсолютно изоставен, а другият - този в Балчик, който има потенциал да бъде разработен. Това коментира в ефира на Радио Варна доц. Мая Иванова, преподавател във Висшето училище по мениджмънт и експерт по туризъм. Другите държави, допълни експертът, разчитат не само на големите, но и на периферните летища, давайки за пример съседна Румъния.

За да има туристи, те трябва да изберат една достъпна дестинация, а фактор за това са полетите, категорична е доц. Иванова. Тя определи като недостатък прекратяването на полетите на Electra Airways до България.

За колегите, които разчитат на тези чартърни полети, не е добре, защото нискотарифните авиокомпании категорично изместват чартърните... В днешната дигитална обстановка хората предпочитат сами да планират пътуванията си, смениха се поколенията.

