Експерт: ВЕИ помагат да няма дефицит на ток дори ако АЕЦ-ът спре

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Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) могат да покрият обичайните нужди на страната, ако АЕЦ "Козлодуй" спре.

Това каза в ефира на БНР Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия.

"Климатичните промени поставят енергетиката под много голям натиск. В момента това се вижда много, много ясно. Тази година, за радост, България показва и нещо друго - възобновяемите технологии вече са част от решението", добави той.

По думите му ВЕИ, батериите и стабилната ни енергийна мрежа помагат да решим проблемите:

"Ако отворите сайта на ЕСО, всеки може да погледне, данните са много интересни и се виждат в реално време, имаме в момента производство на електроенергия за близо 7000 мегавата, а консумацията ни е около 3800 мегавата, т.е. тя може да бъде покрита напълно от производството на фотоволтаичните централи (ФЕЦ), които работят с по-голяма мощност от тази, която се консумира към момента в страната. Работи и АЕЦ-ът с пълна мощност. Има и около 1200 мегавата от ТЕЦ-ове".

Страната ни е много добре обезпечена с електроенергия, ВЕИ помагат да нямаме дефицит, категорично подчерта Газдов.

"Докато в Западна и Централна Европа има голям недостиг на електроенергия, ние сме добре и дори зареждаме батерии с близо 3 гигавата на час".

Той обясни, че няма конкуренция между източниците за производство на електроенергия в страната, защото стабилността на електроенергийната система се осигурява с комбинация от мощности:

"Няма солари срещу АЕЦ или ВЕИ-та срещу ТЕЦ. Напротив - системата има нужда от микс с различни мощности и всяка от тях има своята полза. ... Когато соларите работят, произвеждат евтин ток, а батериите ни помагат да местим евтиния ток да се ползва вечер, когато обикновено цените са по-високи".

Над 15000 мегаватчаса могат да се съхраняват към днешна дата в съществуващия капацитет от батерии в България, което би позволило в рамките на около 3 часа да се отдава ток към мрежата близо 5000 мегавата, посочи Газдов и уточни, че България е лидер в Европа и на едно от първите места в света по инсталиране на батерии.

Редактор "Екип на Петел",

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