Експерт: Варна не е проектирана за толкова много автомобили

Снимка: Булфото, архив

Варна не е проектирана за толкова голям брой превозни средства спрямо броя на жителите си. Това коментира за "Новият ден" по Радио Варна експертът от Европейския център по транспортни политики Ивайло Желязков по повод все по-осезаемите задръствания в града и трудното придвижване в пиковите часове.

По думите му проблемът не е само сезонен. Натискът върху трафика се увеличава постоянно, тъй като всеки ден в КАТ се регистрират между 50 и 90 нови автомобила. Това означава, че автомобилният парк расте много по-бързо, отколкото градът успява да изгражда нова пътна инфраструктура, поясни Желязков.

"Има ли как всеки ден да се правят по 300 метра нови пътища?", попита той. Според него само разширяването на уличната мрежа не може да бъде единственото решение, защото темпът на нарастване на автомобилите изпреварва възможностите на градската среда.

Най-невралгичните точки във Варна се усещат особено силно през летните месеци, когато към обичайния градски трафик се добавят туристи, транзитно преминаващи автомобили и движение към курортите на север от града. Голяма полза за разтоварването на движението има бул. "Васил Левски", посочи експертът.

Въпреки това централната част и тесните улици остават сериозно предизвикателство, защото не са създадени за толкова интензивно автомобилно движение и често нямат капацитет да поемат допълнителния поток, каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

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