Експерт: Важно е обществото да бъде информирано за имущественото състояние на депутатите

Важно е обществото да бъде информирано за имуществените подробностите от декларациите на депутатите. Това обясни пред БНР Ива Лазарова, Институт за развитие на публичната среда.

"Това е един от механизмите за осигуряване на обществен контрол и начин да се засили доверието на гражданите в тяхната работа".

Институтът за развитие на публичната среда прави анализ на имотните декларация, подадени от народните ни представители и констатира определени затруднения при попълването им.

"Около 50 милиона са декларирали депутатите и техните партньори".

Много е важно при разкрития за несъответствия в приходите да се търси отговорност, посочи Лазарова.

Тя отбеляза, че такава трябва да бъде носена от всички държавни органи и даде за пример подкупа, поискан от "Автомобилна адмистрация" на екипа на Роби Уилямс.

"Да се подадат оставки, да се търси кой е отговорен нагоре по веригата, какво се случва с Инспекторат, главни секретари и шефове на агенции, за да може да се върне доверието на обществото в публичните институции".

