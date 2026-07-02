Експерт: Все още няма система за въздушно спасяване

снимка: МТС

"Ситуацията днес и преди 2 години е една и съща - хеликоптер има, дори вече има 7 хеликоптера в България, система за въздушно спасяване няма, дори не бих казал, че има и наченки за изграждане на система".

Това заяви в ефира на БНР инж. Мариян Боновски - експерт от Международната система за медицинско спасяване по въздух. Той е единственият българин - член на Световната хеликоптерна асоциация.

"В България има няколко неща, които трябва да се свършат. Основното нещо е да се изгради такава система и да се направи истинска стратегия", смята той.

В предаването "Преди всички" инж. Боновски наблегна и на друг проблем:

"В момента по ПВУ парите, които бяха за бази, са ни отказани, т.е. трябва да ги плащаме с националния бюджет. Аз се радвам за това по простата причина, че начинът, по който бяха измислени и където трябваше да са базите, е крайно некоректен и по никакъв начин не би вършил работа на хората. Трябва наистина да се преосмисли, да се погледне статистически, да се направи статистика от лекари, да се видят последните 20-30 години къде е най-необходимо използването на медицински хеликоптери и там да се направят базите, а не безразборно на различни бивши летища или бивши военни поделения или сегашни. Не е необходимо. На хеликоптера му трябват не повече от 2-3 декара, за да се изгради една добра хеликоптерна база. Не е необходимо да търсим стари летища или каквото и да било. Хеликоптерът трябва да е там, където има нужда от него".

Според него няма система за въздушно спасяване заради липсата на стратегия. По думите му такава система не би струвала скъпо.

"Дори ние вече изхарчихме страшно много пари, които не са необходими за това нещо. Започнахме да работим на хаос, отзад напред, в средата и нищо в началото. Ние нямаме поставена никаква основа".

Според инж. Боновски в правителството няма хора, които разбират от тази система.

"Системата HEMS е създадена, за да бъде близка до хората, да може възможно най-бързо да се осъществи първа спешна помощ на пациента. Ние за тези 2 години нямаме нито една истинска по частта на системата HEMS първостепенна акция. Всичко са така наречените случайни превози или това е второстепенната акция, която е от болница до болница или от точка А до точка Б. За мен това няма нищо общо с HEMS", изказа мнението си той.

По думите на експерта изграждането на кадри за тази система е много дълъг процес. Проблемът са основно пилотите и медицинският персонал, подчерта той.

Мариян Боновски бе категоричен, че системата трябва да е абсолютно централизирана. Всичко трябва да се извършва от 112, уточни той.

И заяви, че не е оптимист, че такава система ще бъде изградена, защото липсва стратегия.

Редактор "Екип на Петел",

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