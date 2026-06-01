Експерт: Всеки имот крие риск, ако не е проверен, не купувайте по препоръка

Купувачите трябва да приемат, че всеки имот крие риск, особено ако не е добре проверена документацията. Това каза в предаването на Радио Варна Post Factum Добромир Ганев, икономист, предприемач и консултант в сектора на недвижимите имоти във връзка със скандала с незаконното строителство в местността Баба Алино.

Подобни казуси показват колко важно е да се извършват задълбочени проверки преди покупка, категоричен е той.

По думите му трудно човек може сам да установи дали един имот е изграден законно, особено когато става въпрос за покупка "на зелено".

Трябва да има много сериозна експертиза, а ако човек не разполага с такава, е добре да се обърне към специалисти - юристи и консултанти, които могат да защитят интересите му, съветва Ганев.

Ганев определя покупката на имот в начален етап на строителство - "на зелено", като една от най-сложните сделки в правния и търговския свят.

Според него този тип сделки дават редица предимства - по-ниска цена, по-голям избор на жилище, възможност за разсрочено плащане и дори промени по проекта по време на строителството. В същото време обаче рискът е значително по-висок.

Колкото по-рано се включите в строителния процес, толкова по-ниска е цената. Причината е именно по-високият риск, който купувачът поема, обясни експертът.

Той подчерта, че много хора подценяват сложността на подобни сделки и не обръщат достатъчно внимание на проверките, въпреки че инвестират значителни средства.

Според Ганев ролята на добрия брокер е изключително важна, тъй като той може да извърши предварително проучване на инвеститора, историята на компанията и нейното финансово състояние.

Има много професионално работещи брокери на пазара, които работят съвместно с юристи. Проблемът е, че в България брокерският сектор не е регулиран и това не може да гарантира напълно, че човек ще попадне на професионалист, каза той.

Въпреки това Ганев е убеден, че по-голямата част от участниците на пазара работят коректно и спазват професионалните стандарти.

Сред документите, които задължително трябва да бъдат проверени преди покупка, са документите за собственост, кадастралните скици, удостоверенията за тежести, както и редица декларации, свързани със семейното положение и данъчните задължения на продавача.

По думите му процесът изисква добра координация между различните институции, а дигитализацията през последните години е улеснила значително достъпа до част от необходимите документи.

Трябва да вървим към модел, при който хората не събират документи, издадени от държавни институции. Те трябва да се обменят служебно между самите администрации, смята Ганев.

Експертът не очаква случаят с Баба Алина да доведе до сериозно отдръпване от пазара на имоти, но е убеден, че ще направи купувачите по-внимателни.

Българите стават все по-финансово грамотни и по-добре подготвени за подобни сделки. Този случай обаче отново показва, че придобиването на собственост никога не бива да се приема за гарантирано и всяка сделка трябва да бъде внимателно проверена, категоричен е той.

Като пример Ганев посочи историята на българка, живееща в чужбина, която е закупила имот в спорния комплекс, разчитайки единствено на препоръки от близки и познати.

Това не е правилният подход. Подходът е да приемем, че може да има проблем, и да проверим абсолютно всичко, преди да инвестираме средствата си, подчерта той.

