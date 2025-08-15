Експерт: За убийството на Нотариуса има хипотеза с доказателства, за това на Алексей Петров - не

Булфото/Инстаграм

"По-скоро става дума за завръщането му като много влиятелна фигура в политиката. Смята се, че няколко различни кръга са се страхували, че ще има отмъщения."

Това мнение изрази пред БНР Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за евентуалните причини за убийството на Алексей Петров, от което минаха 2 години.

Петров е бил вторият кандидат за главен секретар на МВР – конкурент на Борисов през 2001 г., а в периода на "сглобяването" е имал качествата да убеди две доста различни политически формации, които имаха общ интерес да управляват в онзи момент, посочи Безлов.

"Алексей Петров стана лицето посредник, който направи правителството."

В средите на разследващите има хипотеза с доказателства за това кой е вероятният извършител на убийството на Нотариуса, за разлика от случая с Алексей Петров, където няма хипотеза, подкрепена от данни, направи паралел експертът.

В предаването "Преди всички" Тихомир Безлов коментира, че президентът не за първи път съществува в режим на враждебни на него правителства. При третото правителство на ГЕРБ той три пъти отказва да подпише предложения за главен секретар, подобна беше и ситуацията при сглобката, напомни той. Според него обаче сложните отношения президент – правителство са белязали и мандатите на Желю Желев и Георги Първанов.

"Добре е, че имаме възможност институциите да имат различни позиции", каза експертът в контекста на изявление на премиера Росен Желязков за блокирането на институциите в невъзможността им да излъчат кандидати за определени позиции в областта на сигурността и дипломацията.

