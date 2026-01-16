Експерт: Загиналите жени при пожара не е трябвало да излизат от апартамента

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Вече няма опасност за хората от жилищния блок в квартал „Свобода“ в София, в който при пожар загинаха майка и двете й дъщери. Причините за пожара все още се изясняват, но вече е ясно как се е стигнало до фаталния край.

При пристигането пожарникарите откриват пожар на втория етаж в апартамент. Започват издирване на хора за евакуация и намират три тела по стълбищната клетка. Към момента няма нищо. Вече е имало е задимяване в цялата стълбищна клетка, като част от пушека е влязъл в жилищата, разкри инсп. Богомил Николов от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Красимир Димитров пък посочи и причината за смъртта на трите жени.

Това, което е направено като грешка, е отварянето на вратите. Димът е влязъл в стълбищната клетка и се е получило като комин. Жените, които са излезли от апартамента, е трябвало като има дим, да изчакат в апартаментите, заяви по бТВ експертът от „Аварийни помощ и превенция към столична община“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!