Експерт: Законодателството стимулира кражбите на вода

Булфото

"Този доклад трябваше вече да е приет в пленарната зала, юли месец. Забавя се. Имам подозрения, че изобщо няма да го внесат, защото там има промени, които не се харесват на големите потребители и на големите крадци на вода. Вместо това ни изтресоха национален борд по водите."

Това коментира пред БНР инж. Димитър Куманов от Сдружение "Балканка", за доклада на временната парламентарна комисия по безводието. Експертът, който е дал становище на комисията, не изключва докладът изобщо да не бъде придвижен.

Според него се прави лоша услуга на обществото със заявлението, че само климатичните промени са причина за безводието. По думите му, водата наистина е по-малко, но не е състоятелно "да имаш 80-90% загуби във водопроводната мрежа и да твърдиш, че е заради климатичните промени", защото това не провокира работа по инфраструктурата.

Водата се губи и се краде, а законодателството е така направено, че стимулира кражбите, заяви инж. Куманов в предаването "Преди всички".

"Проблемът с кражбите е ужасяващо сериозен. Част от тези крадци, някои от тях са свързани с властта или със съответния ВиК шеф."

Експертът призова за ефективно законодателство, което вкарва крадците на вода в затвора.

Добрата новина е, че хората започват да се вдигат на бунтове заради липсата на вода, отчита Димитър Куманов.

Вместо да унищожи напоителните ни системи, държавата трябваше да ги развива, посочи още специалистът.

Добро предложение в доклада на временната комисия по безводието е да се преразгледат инвестиционните програми на общините, които са закъсали, и да се пренасочат средства към ВиК мрежата, смята Куманов.

