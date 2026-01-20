реклама

Експерт: Закръглиха цената на столичен паркинг от 3 лева на 2 евро

20.01.2026 / 15:44 1

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Хората рапортуват някъде, че били видели повишени цени, но това се техни впечатления. Всеки един от нас, неговата роля на пазара е да сравнява на първо място и да избира това, което е максимално добро за него като съотношение качество и цени.

Так започна коментара си по най-актуалната тема у нас след въвеждане на еврото Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“.

Когато казват, че хората усещат, че нещо е поскъпнало, аз веднага ще ви кажа, че имах възможност да мина по „Витошка“ два пъти в последните дни, и ми направи впечатление, че заведенията бяха много празни. Ако наистина тези търговци са повишили цените си, дали ще имат същия търговски успех като преди това, и дали заведенията няма да останат по-празни, разкри Николов.

Последният даде и пример за разлика в цените на паркинги в столицата.

След Нова година в рамките на една седмица на два различни паркинга си оставих колата. На единия бяха закръглили цената с 25% нагоре, грубо казано от 3 лева на две евро, което е близо 20 и няколко процента. Обаче на друго място пък ми се случи да бъде закръглена надолу - с около 15-тина процента цената, добави в „Социална мрежа“ Богомил Николов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
сладкаря (преди 30 минути)
Рейтинг: 6859 | Одобрение: 1669
Абсолютно същият е и случаят с паркинга на летище Варна. От 4.00 лв. за първия час сега цената е 4.80 бг.лв. или 2.5 € но на ТИМ всички институции им козеруват и тях законите и наказанията не ги ловят. Жалка, много жалка и отвратителна картинка. Дано един ден да има справедливост и възмездие  за тях. Стига са се правили на недостижими и да продължават да се гаврят с Варна и варненци, както си искат.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама