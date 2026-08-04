Експерт: Занижените цени на вносната продукция ощетяват производители и потребители

Кадър БНТ

Цветан Цеков, председател на управителния съвет на Браншова камара "Плодове и зеленчуци", коментира в БНТ „Денят започва" поредицата от протести на земеделски производители в Хасковско, Кранево, Русенско и други региони.

Цеков говори и за ефективността на засиления граничен контрол и проблемите с нерегламентирания внос, който според сектора продължава да подкопава конкурентоспособността на българските производители.

Цеков посочи, че проверките на границата трябва да бъдат постоянни, особено върху малките превозни средства под 3,5 тона, където контролът практически липсва. Той подчерта, че занижените цени на вносната продукция - резултат от външни субсидии и експортни стимули, изкривяват пазара и ощетяват както производителите, така и потребителите, пише cross.bg.

Според него липсата на последователна държавна политика, честата смяна на министри и отсъствието на приемственост са довели сектора до дълбока криза. Въпреки добрата година и наличието на достатъчно българска продукция, парадоксът остава - родни плодове и зеленчуци се изхвърлят, докато търговските вериги предлагат скъп внос. Цеков настоя за прозрачност, реални действия и законодателни решения, които да защитят производителите и да стабилизират пазара.

Редактор "Екип на Петел",

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