Експерт: Започна закръглянето на цените от лев в евро

"Всички видяхме скок на цените. Видяхме го в статистиката, излязоха и официалните органи, които го съобщиха".

Това обясни пред БНР Стоян Панчев, Експертен клуб за икономика и политика.

"Не трябва да сме изненадани, защото същото нещо стана в Хърватия през 2022 година, когато получиха тяхното "Да" за влизане в еврозоната".

Той коментира мерките, предвидени в промените на Закона за въвеждане на еврото, които се очаква да прекратят повишението в цените.



"По-скоро може да доведат до допълнително увеличение сега. Тази инфлация от превалутирането, от закръглянето вече е започнала".

Ежедневното съобщаване на цените от големите търговски вериги би могло да окаже определен положителен ефект, смята той.

"От друга страна, ще създаде допълнителни разходи на самите търговци".

Стоян Панчев очаква те да бъдат прехвърлени към потребителите.

Той коментира проекта на Закон за таван на надценките при определени храни и изискването поне половината от хранителните продукти в търговските вериги да са български.

"Не мисля, че ще доведе до нещо положително. Не може с декрет да кажеш, че трябва да има български стоки. Трябва да направиш така, че да има българско производство.



Как очакванията за инфлация водят до реално повишаване на цените

Моментът, в който започнем да въвеждаме тавани на цените, първото нещо, което се случва е да ги задържим, но когато се наложи да ги отпуснем, те се изстрелват нагоре с още по-голяма скорост. Ако е твърде строг режимът, може да видим и изчезване на стоки или пазари на стоки, дифицити".

Ако се движим с това темпо, някъде към средата на 40-те години на този век ще стигнем до реална конвергенция с европейските доходи и цени, прогнозира той.

"Възможно е да има по-бърза конвергенция на цените вследствие на това, че имаме една и съща валута, но по-бавна конвергенция на заплатите".

Панчев анализира възможните ефекти от това, че след влизането в еврозоната страната ни ще има достъп до по-евтин финансов ресурс.

"Когато българските политици имат на разположение повече и по-евтин ресурс, обикновено предизвикват фискална криза. Видяхме го последно през 1997 година, когато имаше хипер инфлация. Това беше възпряно през последните 27 години от Валутния борд. Сега, когато няма да има Валутен борд, мен ме притеснява възможността българските политици да се върнат към поведението си преди него, създавайки големи дефицити в бюджета, както вече е започнало да се случва - да натрупаме едни големи дългове и да повторим "гръцкия" сценарий".

