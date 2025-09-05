Експерт: Застраховайте жилищата си, идват разрушителни бури и торнадо в България

Пиксабей

Страната ни навлиза в нова, опасна климатична реалност. Само в последните две седмици станахме свидетели на поредица от екстремни и нетипични за нашите ширини явления – "пясъчен дявол" в Слънчев бряг, водно торнадо край Синеморец, разрушителен смерч в Кюстендилско и градушка, която засипа като сняг Котленския Балкан.

Според експерти, това не са изолирани аномалии, а ясен знак за трайна и тревожна промяна, която ще носи все по-големи рискове.

"Няма да имаме тропически циклони, но ще имаме локални екстремни бури с разрушителен ефект", заяви категорично пред "Труд news" експертът по природни бедствия Атанас Кръстанов. Той предупреди, че трябва да свикваме с по-чести поройни валежи, свирепи бури и продължителни периоди на суша.

Прогнозите на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) потвърждават мрачната картина – очаква се средната температура у нас да се покачи с 2-3°C. Това означава по-дълги и горещи лета, по-кратки и нестабилни зими и сериозен риск за водните ни ресурси.

Метеоролозите предупреждават и за така наречените "съставни събития" – комбинация от различни стихии, които се случват едновременно или последователно. "Например засушаване в комбинация с гореща вълна би увеличило риска от пожари и щети за земеделието", обяснява метеорологът Николай Петров. Според него тези събития могат да надхвърлят капацитета на обществото да се справи, водейки до бедствия с огромни последици.

"Има повод за притеснение, защото комбинацията от последните природни явления показва рязко увеличаване на климатичната нестабилност у нас", добавя Кръстанов. По данни на НИМХ, броят на опасните метеорологични събития в България вече се е удвоил през последните 30 години.

Ситуацията по българското Черноморие е особено показателна. Освен рядкото явление "пясъчен дявол", което в края на август вдигна във въздуха чадъри и палатки, спасителите алармират за друга, по-коварна опасност.

"Мъртвото вълнение с всеки сезон става все по-напористо и често. Целият август месец опасното течение бе сграбчило Бургаския залив", разкри старши спасителят на Северния плаж в Бургас Петър Русев. По думите му, ако преди години "мъртвакът" се е появявал след 20 юли, сега започва още от юни и е напълно непредсказуем.

"Най-страшното време е така нареченият "мелтем" – ветрова вълна плюс мъртво вълнение", обяснява спасителят. Непредвидимостта на теченията е направила работата им изключително напрегната, като флаговата сигнализация на вишките се сменя по няколко пъти на ден.

На фона на тези процеси, България е една от най-уязвимите страни в ЕС на климатични промени заради слабата си инфраструктура, сочат данни на Европейската агенция по околна среда. Това поставя под реална заплаха селското стопанство, туризма и здравето на хората.

"В България само около 15-20% от жилищата са застраховани срещу природни бедствия, докато в Западна Европа този дял надхвърля 70%", алармира Атанас Кръстанов. Според него, предвид зачестяващите наводнения, пожари и градушки, застраховката на имуществото вече не е лукс, а абсолютна необходимост и един от малкото начини домакинствата да се предпазят финансово от нарастващия риск.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!