Експерт бие тревога: България и Европа са изправени пред огромен проблем

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Трафикът на хора в България и Европа става все по-голям и проблемът с трудовата експлоатация не може да бъде разрешен. Причината е този бизнес е сериозно престъпление и за страшно много пари. Това разкри Антоанета Василева, вицепрезидент и член на експертна група за борба с трафика на хора в Европа. Според нея трафикантите правят бързи и лесни пари. Те са гъвкави, по-гъвкави от политиките, които се прилагат срещу тях, и бързо се адаптират към всяка променнлива ситуация.

Нараства броя на жертвите, които са принудени да извършват престъпленния за трафиканктите. Те експлоатират жертвите си, и трудово, и сексуално, и ги принуждават да вършат престъпления за тях. Те могат да ги накарат да им вършат и безплатна работа. Например една жена да слугува на трафикант , каза Василева.

Застрашени са деца от всякакви семейства, които нямат уменията да видят риска и не знаят как да предотварят контактите за срещи в социалните мрежи. Дори и децата от най-добри семейства и които са обгрижвани най-добре, си принуждавани да изпращат голи снимки и стават жертва на сексуална онлайн експлоатация, добави в "Социална мрежа" Антоанета Василева.

Според нея най-важното в битката с трафикантите е международното сътрудничество, тъй като без него и взаимната подкрепа никоя страна сама няма да успее да се справи.

