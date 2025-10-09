Експерт даде пример как да избягваме трагедии при водни бедствия
Експерт обяви, че разполагаме с нужната информация и ресурси, за да предвиждаме и избягваме трагедии след водни бедствия. Според гл.ас.д-р Христо Попов ние имаме информацията и добрата прогноза, а в климатично отношение, ако погледнем назад във времето, е редно да приемем и да се научим да предвиждаме тези промени в климата.
Попов заяви още, че имаме и добрия пример в миналото и даде пример с моста на Кольо Фичето, който е издържал много години.
Мостът е построен на река, която не е никак спокойна. Тя е пример за прииждане на течения и високи вълни, но този мост е издържал много години. Щом сме имали технологията и знанията за това нещо, защо да ги нямаме и сега. Още повече, че днес има и по-добри материали, заяви Попов.
Нещата опират до желанието да се направят правилно нещата. А понякога да се направят правилно, може да излезе по-евтино, ако не се правят правилно в дългосрочен план, добави в „Социална мрежа“ Христо Попов.
