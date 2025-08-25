Експерт каза дали ще поскъпне зимнината

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, направи експертен прочит на цените на зеленчуците, с оглед на париода за приготвяне на зимнината. Той бе специален гост на Интервюто след Новините по Нова телевизия.

Пред Николай Дойнов разкри, че в момента се отчита стабилизиране на пазара.

Буквално последните три месеца влезнахме в някакво, такова устойчиво пазарно равновесие. Индексът е точно толкова, колкото беше преди 70 дена. Изживяваме си сезонният цикъл, естествено - имаме по-високи цени на плодовете, много лоша година от климатична гледна точка, поясни той.

В момента има едно добро сезонно предлагане на червен пипер, на зелен пипер.

Обясни, че за зимнината цените през тази година са по-добри от миналата година.

И ако цената не падне, то е заради по-високата стойност на олиото през тази година, в сравнение с миналата, обясни още Владимир Иванов.

