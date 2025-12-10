Експерт обясни защо ЕС проверява Гугъл

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

ЕС започна проверка на гиганта Гугъл, която е насочена към изкуствения интелект на компанията, която трябва да установи дали той се обучава „безплатно” в следствие на търсенията в мрежата. Ако става въпрос за стандартното търсене по ключова дума, това не е нарушение, ако става въпрос обаче за чувствителна информация, като например проучване за заболяване, положението е друго, това обясни по Нова нюз специалистът по киберсигурност Любомир Тулев.

Той обясни, че ЕС със законите си се опитва да защити гражданите от злоупотреба с данни, като в това число влиза безплатното обучение на AI, включително и на езиковия модел, използван за отговори на потребители.

Тулев напомни също, че ЕС е глобило социалната мрежа Х със 120 милиона евро само преди дни. Санкцията е за това, че платформата не пази архив на рекламите, които публикува, както и че заблуждава потребителите със синята отметка, че профилите са автентични.

