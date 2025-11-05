Експерт обясни защо умираме на пътя въпреки мерките на полицията

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

За 10-те месеца на тази година загиналите в катастрофи са 370 души, колкото са били за същия период на миналата година. С цел да се намали пътния травматизъм с 20 процента институциите въведоха мерки, сред които и отчитане на средната скорост. И въпреки това мерките се провалиха.

Още лятото ние предупредихме, че тези мерки няма да свършат работа, защото те фундаментално не променят нищо. Там, където е включена системата за средна скорост, хората спазват правилата. Но общия проблем е, че дисциплината на пътя не се следи. Последните месеци от полицията пускат разни клипчета във фейсбук с данни колко шофьори са наказани, глобени и т.н. И ако преди разни дрогирани и пияни шофьори ни убиваха според МВР, то сега ни убиват разни други неща - неправилно изпреварване, неправилно поведение. Т.е. фундаментално системата и логиката на работа не се е променила. Полицаите продължават да обясняват, че единственият виновен е водача. Трябва да се фокусира контрола върху системните нарушители. Има хора с по 40, дори и повече глоби, които не са намерени и не са принудени да изтърпят наказанието или платят глобата. Докато тези, които са си платили глобите, много лесно се намират, че даже и много лесно им се взимат книжките.

Това коментира пред Нова нюз Георги Гълъбов, експерт от Института за пътна безопасност.

Това е фундаменталния проблем - системните нарушители осъзнават, че никой не намира и си живеят в някакъв правен вакуум. На какво се надяваме?, коментира той.

Камерите по пътя не са панацея. Мерките за средна скорост също. Просто трябва да се търсят нарушителите, системните нарушители, да се наказват, да бъдат задържани, да бъдат пращани да чистят, както футболните хулигани, посочи той.

Всичко е дигитализирано през последните години, така че полицията има данните на хората, които имат много издадени, но не връчени постановления за установено нарушение. Просто трябва малко повече организация, може би малко филтриране и ще светнат, коментира той.

Имаме и изкуствен интелект, имаме и офис пакети, с които всеки борави, така че няма да струва много пари да им свети на МВР кои са системните нарушители и да се фокусират върху тях, коментира той.

