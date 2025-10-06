Експерт от БАН за потопа в Елените: Причина за бедствието е комбинация от алчност и глупост

Кадър България он ер

На третия ден от водното бедствие в Елените мародери нападнаха наводнените домове.

Четвърта жертва откриха снощи спасителните екипи. Сигнал за изчезването на 58-годишна жена е подаден от съпруга ѝ.

Днес Елените осъмна с нова вълна от доброволци, които се включиха в разчистването на щетите.

Хората се притесняват за здравето си

Сутринта в Елените започна с малко оптимизъм, след идването нови доброволци. Те разчистваха калта и пораженията от наводнените вили в курорта

"Цялата вила беше задръстена в кал", каза доброволецът Ранко Михайлов пред България он ер.

Освен пораженията по къщите обаче хората се притесняват за здравето си след водното бедствие.

"Могат да възникнат предпоставки за заболявания, епидемии. Нашата цел е да предпазим хората и от това", добави Михайлов.

Екипи на РИОСВ и Басейнова дирекция започват проверки на екологичната обстановка в района.

Полицейското присъствие в района е засилено

"Многократно повече дежурни екипи на територията на областта", посочи областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Мародери бяха заловени да влизат и да тършуват по имотите на хората. Полицейското присъствие в района е засилено.

"Две лица, криминално проявени, в тях имаше голяма сума пари - 4500 евро", съобщи директорът на ОДМВР - Бургас ст. комисар Владислав Маринов.

"Допускаме хора, които са собственици и живеят тук там, където е възможно. Пускаме само който е доказал, че е собственик", уточни Крумов.

Бедствието повдигна много въпроси, свързани със строителството и поддръжката на водните съоръжения.

Експерти започнаха картография на мястото

Оказва се, че дерето, в което се е изляла водата от дъжда, не е могло да поеме голямото количество вода.

"Вдигнала се е приливна вълна, която бързо се е трансформирала в поток, което значи че всички отломки биват завлечени от водата", обясни Стелиян Димитров от БАН.

По думите му Основната причина за бедствието е комбинация от алчност и глупост.

Достъпът до Елените остава ограничен. Питейната вода и електрозахранването в района все още не са възстановени.

