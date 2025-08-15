Експерт от LG каза на колко време се чистят филтрите на климатика

Пиксабей

За оптимална работа филтърът трябва да се почиства на всеки две седмици. Измийте външната повърхност на предфилтъра с вода или използвайте неутрален почистващ препарат за периодично по-дълбоко почистване, съветват от lg.com. След измиване с вода изсушете предфилтъра на сенчесто място, далеч от пряка слънчева светлина. Почиствайте филтъра за ултрафин прах с прахосмукачка или с мека четка, но не го почиствайте с вода.

Можете да пестите енергия, като избирате подходящи температури при охлаждане и отопление и като почиствате редовно филтрите, за да намалите ненужните загуби на енергия.

