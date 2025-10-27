Експерт от Варна: Индексът на цените в България следва средния за ЕС

Пиксабей

Индексът на потребителските цени в България следва като тенденция средния за Европейския съюз. Това коментира за предаването Новият ден на Радио Варна проф. Виолета Димитрова от катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" в Икономическия университет във Варна. По думите ѝ въвеждането на еврото не е основна причина за по-високите цени, защото инфлацията не е моментно състояние, а се натрупва.

Проф. Димитрова даде за пример съседна Румъния. "Само по себе си еврото не може да бъде изтъквано като основна причина. В Румъния няма евро, не предстои и неговото въвеждане, няма и валутен борд. Бюджетният дефицит там е по-висок, по-висока там е и индексацията на потребителските храни и напитки... Ако можем да прогнозираме, би следвало страната ни да следва общата тенденция за леко намаление на ръста на инфлация", допълни проф. Димитрова.

Привлекателността за инвестиции в даден регион определя и покупателната способност на населението му. Ако в София, например, има много инфраструктурни проекти, Варна се озовава в периферията на тези икономически процеси, поясни специалистът. Според проф. Димитрова сезонността в града е фактор, който няма как да не даде своето отражение върху качеството на живот във Варна. Основното е градът да стане по-привлекателен, да се подпомагат старт ъп фирмите и младите тук да развиват своя бизнес, каза още проф. Димитрова.

За предстоящото празнично пазаруване експертът даде своите съвети: да планираме бюджета си предварително и ако ползваме кредитни карти, да погасяваме сумите навреме, преди да дойде моментът за начисляване на лихви. "Ние българите сме по-емоционални - празничното настроение ни влияе, а покупките ни нерядко са импулсивни", заяви проф. Димитрова.

