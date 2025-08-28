Експерт от Варна: Много нови видове навлизат в Черно море

Пекселс

Много нови видове навлизат в Черно море през последните години. Някои от тях са извазивни и са в конкуренция за хранителни ресурси с местните видове. Това каза в ефира на Радио Варна Йордан Господинов, който е председател на Консултативния съвет за Черно море. Той даде пример със синия рак, гребеновидната медуза, планктон, както и със скарида, която се развива интензивно по Българското Черноморие

"Пришълци в Черно море има много и това е видно от докладите на учените от България и Румъни. Явно нашето море става благоприятна среда за развитието на нови видове, като много от тях остават постоянно. и вече не обект само на научни съобщения, но и на риболов.Гребеновидната медуза представлява особен интерес за рибарите, защото се излюпва малко малко преди цацата и изяжда нейната храна. Синият рак, от друга страна, се оказва деликатес. В последно време той често се озовава в рибарските млежи", каза Йордан Господинов.

Новите видове навлизат в Черно море по два начина - чрез корабите или през Босфора, допълни още експертът.

