Експерт от Варна: Освен дефицитите в обучението на кандидат-шофьорите, и семейството оказва влияние върху поведението на пътя

Освен дефицитите в обучението на кандидат-шофьорите, семейната среда и възпитанието също оказват влияние върху формирането на поведение на пътя. Санкциите имат най-голям превантивен ефект срещу повторни нарушения. Това каза Ивайло Желязков от Европейския ден за транспортни политики в предаването на Радио Варна "Новият ден". Думите му са в контекста на трагедията край Созопол, в която загинаха три млади момчета.

Според него друг важен фактор за безопасност на движението е добрата техническа обезпеченост на автомобила. Да се изкорени манталитетът на българите "да минават тънко" и да се научат да инвестират повече, особено в висококачествени гуми, съветва Желязков.

Като ефективна определи мярката за въвеждане на системата за претегляне в движение срещу претоварването на камиони, които създават предпоставки за катастрофи.

Експертът отправи критики към общинската администрация за забавянето с почистването на шахтите от листа.

