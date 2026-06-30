Експерт от Варна: Сезонът не е загубен - има реална възможност за наваксване

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Въпреки по-слабия старт на летния сезон по родното Черноморие, има реални предпоставки той да се развие по-добре през следващите седмици. Това заяви съпредседателят на Варненската туристическа камара Стоян Маринов, който успокои, че туризмът ни разполага с нужните механизми, за да спаси сезона и да има значително подобрение през ключовите месеци – юли и август.

По думите му една от основните трудности през тази година е намаленият брой чартърни полети от Германия. Прогнозите на основните туроператори сочат, че България може да загуби около 100 000 германски туристи в сравнение с миналата година. Маринов обаче смята, че реалният спад ще бъде по-нисък, тъй като бюджетните авиокомпании са реагирали бързо и са пуснали линии до повече немски градове, предаде Радио Варна.

Според него голяма роля играе и динамичното пакетиране на туристическите услуги. Все повече германски туристи резервират хотел и самолетен билет онлайн броени дни преди началото на своята почивка. Тази практика вече се използва както от туроператорите, така и от индивидуалните туристи, особено от по-дигитално грамотните млади пътешественици.

Потокът от чартърите не може да бъде компенсиран напълно, но голяма част от загубите могат да бъдат намалени, гарантира експертът.

Председателят на Варненската туристическа камара отправи и идея към големите инвеститори в туризма да обединят усилията си за създаване на собствена авиокомпания с базирани самолети във Варна и Бургас, която да обслужва основните европейски пазари.

В Румъния са пуснати доста чартъри до Турция и Гърция, което допълнително пренасочва северните ни съседи. Въпреки това оптимизъм има и за румънските туристи. Маринов е убеден, че те ще останат сред най-важните гости на българското Черноморие и през идните два най-активни летни месеца, отново ще напълнят родните курорти, тъй като познават родното Черноморие и го харесват.

Маринов коментира и темата с повишаването на цените. По думите му поскъпването е неизбежно заради увеличените разходи за горива, електроенергия, стоки и услуги, както и влиянието на въвеждането на еврото. Той обаче подчерта, че това не е тенденция, характерна само за България.

Според председателят, пазарът е отворен и има подходящи заведения за всеки, както по-достъпни, така и по-скъпи.

Допълнително предимство според него е големият дял на хотелите, предлагащи ол инклузив пакети, които позволяват на туристите още преди пътуването да планират всичките си основни разходи.

Най-обнадеждаващите данни обаче идват от пазарите в Централна Европа. По информация както на туроператорите, така и на Летище Варна, се отчита засилен интерес от Полша, Чехия, Унгария и Словакия.

Въпреки предизвикателствата пред летния туризъм през 2026 г., председателят на Варненската туристическа камара остава уверен, че благодарение на новите възможности за пътуване, силните традиционни пазари и растящия интерес от Централна Европа сезонът все още има потенциал да завърши с по-добри резултати от очакваните.

Редактор "Екип на Петел",

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