Експерт от Варна: Тежките смени и късият сезон отказват младите да се занимават с туризъм

26.01.2026 / 12:52 0

Пиксабей

Скъсеният туристически сезон, тежките смени, липсата на почивни дни в активния сезон и невъзможността да се излиза в отпуск са част от причините младите хора у нас да не искат да се занимават с туризъм. През последните години се наблюдава отлив на интереса към тази специалност, а студентите се преориентират към други сектори, главно в ай ти сферата. Това обобщи за Радио Варна и предаването "Новият ден" гл ас д-р Красимира Янчева от Икономически университет, която е член на Варненската туристическа камара, след което допълни:

Ние подготвяме бъдещи професионалисти, които трябва да бъдат интердисциплинарно мислещи и дигитално грамотни, а това означава да прилагаме актуализирани учебни програми, които да отговарят на търсенето. Обучението изисква силна практическа насоченост и развитие на дигитални умения, а бизнесът трябва да даде отговор на поставената нелека задача. ИУ-Варна има изключително силни връзки с бизнеса, препоръката ми е те да се засилват още повече. Страната ни има огромен потенциал за развитие на туризма, трябва да продължаваме да мотивираме младите да работят в този сектор.

Туристите се променят, а през последните годините те ценят все повече уникалността и по-малките туристически дестинации. Пътуващите търсят преживявания, наслада и емоции с добавена стойност, подчерта Янчева. По думите ѝ роля на общините е да развиват интелигентни, достъпни, сигурни и безопасни туристически дестинации. Янчева открои и така наречения "регенеративен туризъм" като набиращ популярност у нас. Това е туризъм, който се стреми да "лекува" и подмладява дестинациите, да възвръща някоя забравена традиция в населеното място например, поясни Янчева. 

